В Сочи начал работу Кавказский филиал «ВНИИ Экология»

В Сочи открылся Кавказский филиал Всероссийского научно-исследовательского института экологии («ВНИИ Экология»). Деятельность комплекса будет направлена на сохранение экосистем Большого Кавказа и восстановление Черного моря, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Филиал займется ведением региональных Красных книг, развитием заповедной системы и экологического туризма. Руководитель ВНИИ Александр Закондырин подчеркнул, что центр продолжит традиции Научно-исследовательского института горного лесоводства, фокусируясь на восстановлении горных лесов и снижении рисков от туристической и хозяйственной деятельности.

В числе партнеров филиала — Сочинский национальный парк, Кавказский заповедник и другие охраняемые территории. Научная база позволит разрабатывать проекты по защите биоразнообразия и внедрять инициативы в области экотуризма.

Нурий Бзасежев