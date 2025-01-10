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Глава Кубани вошел в Координационный совет по созданию передовых школ

До 2030 года в России появится 12 передовых школ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вошел в Координационный совета при правительстве РФ, который займется созданием передовых школ. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

До 2030 года в России планируют открыть не менее 12 учебных заведений такого формата. В школах будут использовать передовые образовательные технологии и методы, а для педагогов организуют программы повышения квалификации.

Возглавят совет замглавы администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в состав вошли представители профильных министерств, научных и религиозных организаций, а также руководители ряда регионов.

Нурий Бзасежев

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