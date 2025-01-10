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Бывший вице-губернатор Кубани покинул пост замгубернатора Херсонской области

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев, назначенный на должность заместителя губернатора Херсонской области, покинул пост. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам Игоря Чагаева, принятое решение связано с переходом на новую должность. Он выразил благодарность губернатору Херсонской области и всей команде за сотрудничество и поддержку.

В 2023 году Игоря Чагаева назначили первым заместителем главы Херсонской области. Ранее он занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.

Алина Зорина

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