Бывший вице-губернатор Кубани покинул пост замгубернатора Херсонской области

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев, назначенный на должность заместителя губернатора Херсонской области, покинул пост. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам Игоря Чагаева, принятое решение связано с переходом на новую должность. Он выразил благодарность губернатору Херсонской области и всей команде за сотрудничество и поддержку.

В 2023 году Игоря Чагаева назначили первым заместителем главы Херсонской области. Ранее он занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.

Алина Зорина