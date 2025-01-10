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В станице Кущевской пенсионер сбил школьницу на пешеходном переходе

Вечером 9 января в станице Кущевской произошло ДТП с участием несовершеннолетней. Как сообщает Госавтоинспекция Кубани, 69-летний водитель автомобиля Fiat, передвигаясь по ул. Пушкина, совершил наезд на 14-летнюю девочку.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла на 53-м км трассы ст. Староминская — ст. Кущевская. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила травмы и была направлена на амбулаторное лечение.

Нурий Бзасежев

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