На Дону к 2030 году хотят увеличить среднюю продолжительность жизни на пять лет

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь продлил региональную программу «Активное долголетие» до 2030 года. Информация об этом, как и текст документа, опубликованы на портале донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Долю пожилого населения (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), вовлеченную в программу, намерены увеличить с 47,3% до 56,3%. Речь идет о пропаганде здорового образа жизни и финансовой грамотности, организация лекций, круглых столов и мероприятий, таких как Спартакиада Дона или ежегодная декада пожилых людей.

Кроме того, программа «Активное долголетие» предполагает увеличение средней продолжительности жизни в Ростовской области с 73,2 лет до 78 лет к 2030 году.

Дмитрий Ковалевский