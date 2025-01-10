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В шести городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке, Карабаше и Магнитогорске объявлен режим неблагоприятных для рассеивания вредных выбросов в воздухе метеорологических условий первой степени опасности. Информация размещена на сайте Челябинского гидрометцентра.

Режим будет действовать с 8 часов 11 января до 12 часов 13 января. В это время промышленные предприятия должны снизить производительность на 15-20% из-за скопления в приземном слое загрязняющих веществ. Ранее режим НМУ в регионе объявляли в конце декабря 2024 года.

Виталина Ярховска

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