Ростовский суд приговорил к 11 годам колонии россиянина, сотрудничавшего с СБУ

Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы россиянина Константина Горпиченко, обвиненного в госизмене и покушении на теракт. Как сообщает пресс-служба ЮОВС, подсудимый сотрудничал с СБУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

По информации прокуратуры, после выхода из колонии 30-летнего злоумышленника ждет ограничение свободы на год. В сентябре он связался со спецслужбами Украины по электронной почте и выразил желание помогать стороне противника. По заданию куратора он приобрел необходимые компоненты и приготовил бутылки с зажигательной смесью. Затем он отправился к участку железной дороги в Севастополе, где попытался поджечь два релейных шкафа. Однако сделать задуманное преступник не успел — его задержали правоохранители.

Дмитрий Ковалевский