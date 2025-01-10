Два человека погибли при пожаре в Динском районе
В ночь на 10 января в поселке Южный на ул. Мира произошло возгорание хозяйственной постройки площадью 80 кв. м. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, но на месте были обнаружены тела двух погибших, сообщает пресс-служба ведомства
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительной версии, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем при курении. Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия.
МЧС России напоминает о запрете курения в помещении.