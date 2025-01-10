Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Администрация Зверево выплатит компенсацию укушенной собакой девочке спустя год

Суд взыскал с администрации города Зверево 50 тыс. руб. моральной компенсации в пользу семьи девочки, пострадавшей от нападения бездомной собаки. Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в феврале прошлого года.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате случившегося ребенку потребовалось длительное лечение. Суд счел власти муниципалитета виновными в том, что они своевременно не приняли меры по отлову безнадзорных животных. Теперь прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.

Дмитрий Ковалевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...