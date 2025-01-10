Администрация Зверево выплатит компенсацию укушенной собакой девочке спустя год

Суд взыскал с администрации города Зверево 50 тыс. руб. моральной компенсации в пользу семьи девочки, пострадавшей от нападения бездомной собаки. Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в феврале прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате случившегося ребенку потребовалось длительное лечение. Суд счел власти муниципалитета виновными в том, что они своевременно не приняли меры по отлову безнадзорных животных. Теперь прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.

Дмитрий Ковалевский