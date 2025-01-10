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Колл-центр «Спасай море» принял свыше 2 тысяч обращений

С момента открытия 24 декабря колл-центр «Спасай море» обработал более 2 тыс. звонков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Только 9 января специалисты приняли 50 обращений. Люди со всей России интересуются волонтерской деятельностью, спасением птиц и оказанием гуманитарной помощи участникам ликвидации ЧС.

В колл-центре работают сотрудники отдела по работе с обращениями граждан и управления инвестиций администрации Анапы, а также краевые специалисты. Диалог с обратившимися ведется в живом формате.

Как уточнила начальник управления по работе с обращениями граждан департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Людмила Рыжикова, центр продолжает круглосуточно принимать звонки: с 8:00 до 18:00 — по номеру +7 (86133) 3-25-74, а также с 18:00 до 8:00 — по телефону горячей линии 8 (800) 100-12-21.

Подробная информация доступна на портале «Спасай море».

Нурий Бзасежев

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