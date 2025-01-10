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Жители Краснодара отправили Деду Морозу более тысячи писем

В декабре жители Краснодара отправили Деду Морозу свыше 1 тыс. писем. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной почтовой службы Кубани.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Письма отправляли через специальные новогодние ящики на ул. Рашпилевской, а также через обычные почтовые ящики.

Как отметили в ведомстве, послания отправляли дети и взрослые. Последние выбирали тематические конверты с новогодними марками, а дети украшали послания рисунками, аппликациями и стразами. Кроме Деда Мороза, письма также писали Снегурочке.

По данным почтовой службы, в декабре жители Кубани отправили более 300 тыс. писем и открыток. Каждый год «Почта России» доставляет около 200 тыс. писем в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, из которых более 15 тыс. поступают от жителей Краснодарского края.

Нурий Бзасежев

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