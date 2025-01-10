В оперштабе Кубани прокомментировали видео с трактористом в море в Анапе

В Оперативном штабе Краснодарского края назвали недопустимым случай, зафиксированный на видео, где трактор заехал в Черное море в Анапе. На кадрах, опубликованных в соцсетях, мужчина использует морскую воду, чтобы помыть тряпку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Личности водителей уже установлены, с остальными сотрудниками, работающими на побережье, провели инструктаж. Очевидцев подобных ситуаций призывают сообщать в колл-центр «Спасай море» по телефону: +7 (86133) 3 25 74.

Нурий Бзасежев