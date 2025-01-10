В Волгодонске молодой водитель врезался в здание на иномарке
В Волгодонске 20-летний водитель врезался в здание. ДТП произошло вчера, 9 января, около дома № 2 «Г» по проспекту Строителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
По предварительным данным, молодой водитель иномарки «Шкода Октавия» выбрал небезопасную скорость для движения. В результате его автомобиль занесло, и он врезался в здание.
Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
«Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении ведомства.
Как писал «Ъ-Ростов» ранее, в Азове водитель сбил девушку 2001 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. Она была доставлена с травмами в больницу. ДТП также произошло 9 января.