В Волгодонске молодой водитель врезался в здание на иномарке

В Волгодонске 20-летний водитель врезался в здание. ДТП произошло вчера, 9 января, около дома № 2 «Г» по проспекту Строителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

По предварительным данным, молодой водитель иномарки «Шкода Октавия» выбрал небезопасную скорость для движения. В результате его автомобиль занесло, и он врезался в здание.

Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении ведомства.

Как писал «Ъ-Ростов» ранее, в Азове водитель сбил девушку 2001 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. Она была доставлена с травмами в больницу. ДТП также произошло 9 января.

Анастасия Казуков