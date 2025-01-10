В Краснодаре создают электронную Книгу Памяти к 80-летию Победы

В Краснодаре продолжается создание электронной Книги Памяти, посвященной героям Великой Отечественной войны. В базу данных уже добавили информацию более чем о 10 тыс. бойцов, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Проект размещен на сайте администрации и городской думы. Каждый желающий может просмотреть и дополнить Книгу Памяти, отправив информацию через специальную форму.

Для участия необходимо указать ФИО, дату и место рождения, место службы и призыва, звание, участие в войне, а также данные о гибели и захоронении воина.

Нурий Бзасежев