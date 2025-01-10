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В Новороссийске пройдут двойные учения с боевой стрельбой

В акватории Новороссийска состоятся 10 января состоятся военные учения. Об этом сообщает городской МЦУ.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С 11:00 до 13:00 дежурные силы военно-морской базы отработают отражение атак дронов и безэкипажных катеров в районе морского порта.

Кроме того, с 9:00 до 11:00 запланированы дополнительные тренировки в районе села Мысхако.

Местных жителей просят сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Нурий Бзасежев

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