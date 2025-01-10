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Дело о попытке отравления 77 летчиков начнут рассматривать в Ростове 13 января

Обвиненный в попытке отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) 33-летний Егор Семенов впервые предстанет перед Южным окружным военным судом 13 января. На эту дату назначено первое заседание по существу — информирует пресс-служба ЮОВС.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В октябре 2023 года бывший житель Украины, уроженец Мелитополя, анонимно передал отмечавшим встречу выпускников мужчинам торт и алкоголь, отравленные кордиамином. Опасность угрожала 77 выпускникам АВВАКУЛ, однако летчики не стали доверять подарку от незнакомца и передали его правоохранителям.

В отношении Семенова возбуждено уголовное дело о теракте (ч.3 ст.205 УК РФ), по которой злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Дмитрий Ковалевский

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