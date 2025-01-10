На Кубани 10 января сохранится теплая погода

В Краснодаре 10 января прогнозируют сухую погоду с небольшой облачностью. По данным сервиса «Яндекс. Погода», ночью температура опустится до +1, днем потеплеет до +13 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По краю также будет преимущественно ясно, осадков не прогнозируют. В утренние часы местами возможен туман.

Температура воздуха в предгорных районах на юго-востоке ночью опустится до -3 градусов, а днем — поднимется до +10.

На Азовском побережье ночью прогнозируют около четырех градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до семнадцати градусов. В горах температура ночью составит до -5 градусов, а днем — до десяти градусов тепла. На Черноморском побережье ночью будет около трех градусов тепла, а днем потеплеет до шестнадцати градусов.

Ветер восточный, скоростью до 9 м/с.

Нурий Бзасежев