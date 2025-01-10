В центре Екатеринбурга несколько трамваев встало из-за поломки

В Екатеринбурге в 8:21 на остановке Бажова произошла поломка трамвая №13, из-за чего остановилось движение других трамваев, передает telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное» Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

Сломанный трамвай ожидает аварийную бригаду, задерживается движение трамваев, следующих по маршрутам №4, 8, 13, 15, 16 и 18 по проспекту Ленина от ул. Бажова до ул. Луначарского.

Накануне на перекрестке улиц Фронтовых Бригад и Старых Большевиков в Екатеринбурге на Эльмаше произошла авария с трамваями: обрыв контактных проводов вызвал задержки в движении.

Ирина Пичурина