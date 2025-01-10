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Росгвардия Кубани пресекла около 200 преступлений в праздничные дни

Сотрудники Росгвардии Краснодарского края пресекли около 200 преступлений в период с 29 декабря по 8 января. Как сообщили в пресс-службе ведомства, росгвардейцы более 100 раз выезжали по сигналам «Тревога» и заявкам полиции.

Фото: Екатерина Невская, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Невская, Коммерсантъ

Во время патрулирования было задержано восемь человек, среди которых находился мужчина, объявленный в федеральный розыск.

Кроме того, спасательные службы Новороссийска за праздничные дни вызвали более 20 раз.

Нурий Бзасежев

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