Росгвардия Кубани пресекла около 200 преступлений в праздничные дни
Сотрудники Росгвардии Краснодарского края пресекли около 200 преступлений в период с 29 декабря по 8 января. Как сообщили в пресс-службе ведомства, росгвардейцы более 100 раз выезжали по сигналам «Тревога» и заявкам полиции.
Фото: Екатерина Невская, Коммерсантъ
Во время патрулирования было задержано восемь человек, среди которых находился мужчина, объявленный в федеральный розыск.
Кроме того, спасательные службы Новороссийска за праздничные дни вызвали более 20 раз.