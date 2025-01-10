На трассе Джубга — Сочи установят почти 600 новых фонарей

В 2025 году на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи появится дополнительное освещение. На участке дороги установят 595 современных светодиодных фонарей, сообщает пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2024 году ведомство досрочно завершило двухлетний проект по установке 472 светильников на 34 участках трассы Джубга — Сочи общей протяженностью 15,5 км.

Ремонтные работы на другом участке трассы А-147 в Сочи планируют завершить до конца мая 2025 года. Кроме того, 55 фонарей также смонтируют на трассе А-290 Новороссийск — Керчь.

Нурий Бзасежев