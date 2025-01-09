Зимние коллекции в лукбуке ЦУМа

23 декабря ЦУМ представил свое традиционное фэшн-шоу. Показ прошел в Малом театре и включил в себя около 70 мужских и женских образов. Гостям показа представили вещи из зимних коллекций Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli, Alexander McQueen, Balenciaga и других брендов, доступных в универмаге. В финале шоу выступили участники и выпускники Молодежной оперной Программы Большого театра России под руководством заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Дмитрия Вдовина. Также ЦУМ представил лукбук, вдохновленный образами с показов — чтобы зрители лучше могли изучить актуальные коллекции. Все вещи уже доступны в продаже в универмаге и на сайте ЦУМа.

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