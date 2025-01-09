Снег и дождь в Казани

9 января для очистки улиц Казани от снега было задействовано 313 единиц специальной техники. Из-за ухудшения погодных условий самолет авиакомпании Air Cairo, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Казань, был вынужден приземлиться в Москве, а днем ранее в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд — максимальная температура воздуха достигла 2,6 градусов выше нуля. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

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