Снег и дождь в Казани
Казанские улицы после прошедших снега, дождя и рекордно высокой температуры
9 января для очистки улиц Казани от снега было задействовано 313 единиц специальной техники. Из-за ухудшения погодных условий самолет авиакомпании Air Cairo, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Казань, был вынужден приземлиться в Москве, а днем ранее в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд — максимальная температура воздуха достигла 2,6 градусов выше нуля. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
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