Около 60 единиц техники задействовали на пляже в Анапе

Для уборки замазученного песка на пляже в районе реки Можепсин в Анапе задействовали около 60 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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В районе реки Можепсин создан логистический пункт, где скапливается значительное количество загрязненного грунта с прилегающих территорий. В дальнейшем этот грунт вывезут на специальные полигоны. Ежедневно самосвалы вывозят отсюда до 2 тыс. т песка, загрязненного мазутом.

Кроме того, продолжается работа по устранению мелких мазутных вкраплений. Специалисты мэрии Анапы, профильных организаций, спасатели, казаки и добровольцы, а также группы, прибывшие из Щербиновского, Ленинградского, Тимашевского, Кущевского и других районов, очищают и просеивают песок. Они обеспечены необходимым инвентарем, а все желающие могут отдохнуть в пункте обогрева и питания в любое время.

Алина Зорина