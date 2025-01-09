Следователи проверят сообщения о смерти жителя Сочи из-за поножовщины

СУ СКР по Краснодарскому краю проверят информацию о смерти жителя Сочи во время конфликта на ул. Донской. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По сообщениям Telegram-каналов, в Сочи между двумя неизвестными лицами возник конфликт, который впоследствии перерос в драку. Очевидцы отмечают, что во время драки один из участников достал нож и около семи раз ударил оружием оппонента. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и Росгвардии, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

По неподтвержденным данным, пострадавший скончался. Следователи проверяют информацию.

Алина Зорина