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Следователи проверят сообщения о смерти жителя Сочи из-за поножовщины

СУ СКР по Краснодарскому краю проверят информацию о смерти жителя Сочи во время конфликта на ул. Донской. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По сообщениям Telegram-каналов, в Сочи между двумя неизвестными лицами возник конфликт, который впоследствии перерос в драку. Очевидцы отмечают, что во время драки один из участников достал нож и около семи раз ударил оружием оппонента. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и Росгвардии, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

По неподтвержденным данным, пострадавший скончался. Следователи проверяют информацию.

Алина Зорина

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