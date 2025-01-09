В Краснодаре пресекли более 140 точек незаконной продажи пиротехники

Более 140 объектов незаконной торговли пиротехникой пресекли в Краснодаре с 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С 16 декабря по 11 января 2025 года сотрудники полиции составили 80 протоколов. Всего выявили более 200 случаев незаконной торговли различными видами продукции. Изъяли из продажи более 21 тыс. единиц пиротехники.

Как отметил глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале, в новогоднюю ночь салютов было меньше, чем раньше. За это он поблагодарил горожан.

По словам начальника управления торговли и бытового обслуживания Ольги Ольшанской, администрация Краснодара совместно с УМВД России по городу сформировали мобильные группы для проверок и пресечения несанкционированной торговли пиротехническими изделиями, хвойными деревьями и другой новогодней продукцией в неустановленных местах. Нарушения обнаружили как на центральных улицах и магистралях, так и в жилых районах города.

Сотрудники полиции составили протоколы по статьям 14.1, 19.1 и 12.33 КоАП РФ. Изъяли продукции на общую сумму 983,6 тыс. руб.

Алина Зорина