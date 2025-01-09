На Кубани объем валового продукта должен составить 6 трлн рублей в 2025 году

Объем валового регионального продукта в Краснодарском крае в 2025 году должен достигнуть 6 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обозначил цель на 2025 год на краевой планерке. По его словам, в условиях санкций в 2024 году валовой региональный продукт вырос до 5,5 трлн руб. Были приняты решения, которые позволили избежать турбулентности в различных отраслях экономики. Он отмечает, что необходимо сохранить набранный темп и продолжить движение. По итогам 2025 года нужно мобилизовать в консолидированный бюджет региона не менее 620 млрд руб. собственных доходов.

«Мы будем вкладывать деньги в соцобъекты, инженерную инфраструктуру, дороги, парки и скверы — все, что влияет на качество жизни людей»,— подчеркнул глава края.

Первый вице-губернатор Игорь Галась рассказал, что экономическая политика региона нацелена на поддержание стабильной макроэкономической ситуации. Благодаря этому, по его словам, к 2025 году удастся достичь трехпроцентного роста экономики и выполнить поставленный показатель номинального ВРП. Он отметил, что необходимо сфокусироваться на новых источниках роста экономики — стимулировании инвестиций и инноваций. В 2025 году ожидается рост инвестиций в основной капитал не менее 102,3% с наращиванием суммы капвложений до 1,1 трлн руб. Планируется, что реальные зарплаты вырастут на 7%, а доходы — на 6,1%. Кроме того, из краевого бюджета выделят 568,9 млрд руб. на реализацию 28 госпрограмм.

Алина Зорина