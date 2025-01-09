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В горах Кубани объявили штормовое предупреждение из-за лавин

В горах Краснодарского края до вечера 12 января действует штормовое предупреждение о лавиноопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Угроза схода снега существует на высоте более 1,5 тыс. метров, за исключением Сочи.

Спасатели призывают гостей курорта к осторожности, особенно в снежные дни. Лавины наиболее вероятны на склонах с углом наклона более 30 градусов, не покрытых деревьями. При снегопадах переход по таким участкам рекомендуют отложить на два-три дня.

В случае схода лавины МЧС советует уходить в сторону от ее направления, сохранять спокойствие и не тратить силы на крики без явной необходимости.

Нурий Бзасежев

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