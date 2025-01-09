На Кубани выросла численность некоторых охотничьих видов животных

В Краснодарском крае за 2024 год увеличилась численность косуль на 22%. Об этом сообщает минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края

В 2024 году количество европейской косули достигло 10,3 тыс. особей, сибирской косули — 1,7 тыс. особей, а благородного оленя — 3,9 тыс. Наиболее заметный прирост по сравнению с 2023 годом отмечен у благородных оленей. Численность северокавказского фазана составляет более 180 тыс. особей и продолжает расти.

В прошлом году специалисты провели пять учетов численности охотничьих ресурсов на территории государственных природных (зоологических) заказников регионального значения и в общедоступных охотничьих угодьях. Мониторинг состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания проводится сотрудниками Краснодаркрайохоты, которое находится в ведении министерства, а также охотпользователями.

Алина Зорина