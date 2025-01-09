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Глава Темрюкского района: ежедневно появляются новые выбросы мазута

На берег Темрюкского района море ежедневно выносит новые порции нефтепродуктов. В связи с этим работы по уборке не прекращаются, сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков в своем Telegram-канале.

Фото: Оперштаб Кубани

Фото: Оперштаб Кубани

Он подчеркнул, что объем выбросов небольшой, но на достаточно протяженной территории. По словам господина Бабенкова, уборку осложняют погодные условия, поскольку после обеда поднимается ветер, в море начинается шторм, из-за чего «работать практически невозможно».

Сегодня, 9 января, пляжи черноморского побережья района убирают более 250 человек, в том числе сотрудники администраций поселений и подведомственных им учреждений, казаки, сотрудники специальных служб и волонтеры. Мешки на берегу собирают четыре погрузчика.

Татьяна Ручкина

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