На Кубани зафиксировали новые температурные рекорды

Вчера, 8 января, в Армавире и Приморско-Ахтарске зарегистрировали новые зимние рекорды тепла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ

В Приморско-Ахтарске температура поднялась до +13,3 градуса, превысив показатель 1994 года, когда на улице было +12,9. В Армавире воздух прогрелся до +15,4 градуса, что превзошло рекорд 1963 года с +13,7.

Синоптики прогнозируют, что 9 января на Кубани температура поднимется до +17 градусов.

Нурий Бзасежев