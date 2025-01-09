В Севастополе вывезли 140 тонн мазута

За время очистки территорий Севастополя после разлива нефтепродуктов с потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе вывезено 140,7 тонны отходов. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев, мониторинг показывает, что выбросы мазута еще могут повторяться.

«Сейчас в севастопольской акватории не фиксируются крупные мазутные пятна, но в толще воды есть фрагменты нефтепродуктов мелкой фракции. Поручил в оперативном порядке закупить сетки, которые расставим вдоль галечных пляжей для сбора мазута»,— сказал господин Развожаев.

С 9 января в городе начинает работать единый телефон штаба для волонтеров по уборке мазута и спасению птиц: +7 (8692) 41-70-51. Обратиться туда можно с 9:00 до 18:00 без выходных.

Михаил Развожаев отметил, что каждый желающий, даже не дозвонившись заранее, может прийти в любой день к 9:00 в штаб общественной поддержки на Большой Морской, 41. Там людям выдают средства защиты. Оттуда добровольцы могут поехать на уборку на автобусе. Поскольку новых выбросов мазута не зафиксировано, то пока организованная группа волонтеров будет отправляться от площади Ушакова один раз в день — в 9:30. Губернатор подчеркнул, что волонтерам предоставляют все необходимые защитные средства, а после работы их доставляют обратно.

На ликвидации последствий в городе продолжает работать 251 сотрудник и 29 единиц техники Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС, 100 сотрудников организаций, подведомственных департаменту городского хозяйства, 50 сотрудников Севприроднадзора и Лесхоза и более 100 волонтеров.

Татьяна Ручкина