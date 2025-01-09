Травмированием ребенка из-за петарды в Сочи займутся следователи

Следственный комитет Лазаревского района Сочи начал проверку после травмирования 8-летнего мальчика при использовании пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 6 января 2025 года ребенок, находясь один дома в поселке Дагомыс, поджег петарду, в результате чего получил контузию глаза и травму левой руки. Мальчика госпитализировали, угрозы его жизни нет.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Ход проверки взят под контроль руководителем СУ СКР по Кубани Александром Масловым. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Нурий Бзасежев