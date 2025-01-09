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В Краснодаре за праздничные дни изъяли более 21 тысячи единиц пиротехники

В Краснодаре за новогодние каникулы во время проверок торговых точек рейдовые группы изъяли свыше 21 тыс. единиц пиротехники. Глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале отметил, что в новогоднюю ночь салютов было намного меньше, чем раньше, поблагодарив жителей за сознательность.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

«К счастью, выходные прошли спокойно. Уменьшилось количество пожаров относительно прошлого года»,— подчеркнул мэр.

Он рассказал, что во время выходных, в том числе 31 декабря, были локальные коммунальные аварии. В канун Нового года произошли сбои в подаче электричества. Бригады оперативно выезжали на вызовы, помогали восставить свет и воду в домах, отметил мэр.

Господин Наумов также передал благодарность от губернатора и всех жителей страны краснодарским волонтерам, которые продолжают очищать от нефтепродуктов пляжи Анапы. Краснодарцы уже убрали больше 10 тыс. куб. м замазученного песка, сказал глава города.

Татьяна Ручкина

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