Ввоз автомобилей на Кубань из-за границы вырос вдвое в 2024 году

В 2024 году через посты Новороссийской и Краснодарской таможни на Кубань ввезли более 2,8 тыс. автомобилей, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, за аналогичный период 2023 года в свободное обращение было выпущено 1,4 тыс. автомобилей. Увеличение показателей также наблюдается и в объеме уплаченных таможенных пошлин: с 515 млн руб. в 2023 году до 2,24 млрд руб. в 2024 году.

Рост импорта автомобилей эксперты связывают с увеличением спроса и доступностью внешних рынков, что обеспечило Кубани лидерство по количеству ввезенных транспортных средств в регионе.

Нурий Бзасежев