В Крыму нашли 16 мест выбросов нефтепродуктов

В Крыму за последние сутки 76 мониторинговых групп обследовали шесть муниципалитетов и нашли 16 мест выброса нефтепродуктов общей протяженностью 26,7 км. Как сообщает пресс-служба правительства республики, специалисты обследовали 466 км береговой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Всего в Крыму собрано около 9,64 тонны нефтепродуктов, отмечают власти. К ликвидации последствий ЧС привлечены 793 человека и 107 единиц техники. Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк уточнил, что обследования проводились в Феодосии, Евпатории, Судаке, Саках, а также в Сакском и Ленинском районах.

«Работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, находится под постоянным контролем Правительства Республики Крым»,— уточняют власти.

Татьяна Ручкина