Краевед из Ейска продает письма Казимира Малевича за 5 млн рублей
Краевед из Ейска выставил на торги за 5 млн руб. два письма Казимира Малевича, адресованные его другу, крупному партийному деятелю Кириллу Шутко. Соответствующие сведения опубликованы на сайте аукционного дома «Литфонд».
Фото: Аукционный дом «Литфонд»
Письма были написаны в 1930 году и отражают сложные обстоятельства жизни художника. В своих посланиях Казимир Малевич рассказывает о проблемах с властями и недоброжелателях, которые мешали его работе в Государственном институте истории искусства, а также препятствовали открытию выставок его соратников — Павла Филонова и Владимира Татлина.
Спустя несколько месяцев после написания писем художника арестовали и поместили в «Кресты». Эксперты предполагают, что именно Кирилл Шутко сыграл ключевую роль в спасении друга.
Письма оставались у супруги партийного деятеля после его ареста в 1938 году, а затем попали к краеведу, который решил выставить их на аукцион.