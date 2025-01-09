Краевед из Ейска продает письма Казимира Малевича за 5 млн рублей

Краевед из Ейска выставил на торги за 5 млн руб. два письма Казимира Малевича, адресованные его другу, крупному партийному деятелю Кириллу Шутко. Соответствующие сведения опубликованы на сайте аукционного дома «Литфонд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аукционный дом «Литфонд» Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Письма были написаны в 1930 году и отражают сложные обстоятельства жизни художника. В своих посланиях Казимир Малевич рассказывает о проблемах с властями и недоброжелателях, которые мешали его работе в Государственном институте истории искусства, а также препятствовали открытию выставок его соратников — Павла Филонова и Владимира Татлина.

Спустя несколько месяцев после написания писем художника арестовали и поместили в «Кресты». Эксперты предполагают, что именно Кирилл Шутко сыграл ключевую роль в спасении друга.

Письма оставались у супруги партийного деятеля после его ареста в 1938 году, а затем попали к краеведу, который решил выставить их на аукцион.

Нурий Бзасежев