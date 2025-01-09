Полиция Краснодара проверит сведения о фотосессии с дикими птицами

Полиция Краснодара инициировала проверку после появления в соцсетях видеоролика, на котором фотографы предлагают сделать снимки с дикими птицами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: скриншот из видео ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Инцидент предположительно произошел в одном из городских парков. На кадрах видно, как неизвестные привлекают прохожих, предлагая платные фотосессии с пернатыми.

Сейчас проводится проверка опубликованных данных. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, затем будет принято процессуальное решение.

Нурий Бзасежев