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Полиция Краснодара проверит сведения о фотосессии с дикими птицами

Полиция Краснодара инициировала проверку после появления в соцсетях видеоролика, на котором фотографы предлагают сделать снимки с дикими птицами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Кубани.

Фото: скриншот из видео ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: скриншот из видео ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Инцидент предположительно произошел в одном из городских парков. На кадрах видно, как неизвестные привлекают прохожих, предлагая платные фотосессии с пернатыми.

Сейчас проводится проверка опубликованных данных. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, затем будет принято процессуальное решение.

Нурий Бзасежев

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