За новогодние каникулы Сочи посетили 496 тысяч туристов

С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно Сочи принял 496 тыс. туристов, в том числе однодневных. Как сообщает пресс-служба администрации города, средняя загрузка средств размещения была около 76%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Пиковые дни турпотока на курорте были с 31 декабря по 5 января. Популярностью у гостей пользовались отели категории 4 и 5 звезд, а также санатории и пансионаты с лечебной базой, отмечают власти.

По словам главы города Андрея Прошунина, каждый третий гость посетил горный кластер. Общий туристский поток в горных курортах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8%. Было продано более 201 тыс. однодневных ски-пассов, в том числе 83,5 тыс. экскурсионных и 118,2 тыс. спортивных.

Поездами пригородного сообщения и автобусным транспортом в горный кластер перевезено 75 тыс. и 36 тыс. пассажиров соответственно. Это почти на треть больше, чем годом ранее, отмечают в пресс-службе администрации курорта. В Красную Поляну в прямом и обратном направлении проехало около 374 тыс. автомобилей. Аэропорт Сочи обслужил около 325 тыс. пассажиров.

Объекты туристского показа на новогодних каникулах посетили более 152 тыс. приезжих. Самыми популярными стали «Роза Хутор», Курорт Красная Поляна, «Газпром Поляна», вольерный комплекс «Лаура» Кавказского биосферного заповедника, парк «Ривьера», «Дендрарий» Сочинского национального парка, «Сочи Парк», «Скайпарк», «Дача Сталина», ферма «Экзархо». Парк «Ривьера» за праздничные дни посетили 65 тыс. человек.

Власти Сочи также подсчитали, что за новогодние и рождественские праздники на курорте съедено 562 тыс. порций шашлыка, 29 тыс. хачапури, 99,5 тонны мандаринов. Кроме того, было выпито 161 тыс. порций глинтвейна и 314 тыс. порций чая.

К новогодним и рождественским праздникам в Сочи провели более 130 крупных культурных и досуговых мероприятий. В них участвовали свыше 85 тыс. человек.

Безопасность в городе обеспечивали сотрудники правоохранительных структур, бойцы Росгвардии, казаки и народные дружинники. Было сформировано 250 маршрутов патрулирования в горном и прибрежном кластерах. Дежурили около 700 медиков и свыше 800 работников коммунальных предприятий.

Татьяна Ручкина