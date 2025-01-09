Оттепель в Нижнем Новгороде побила 20-летний рекорд

До +3,2°C потеплело в Нижнем Новгороде в среду, 8 января. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в этот день в 2005 году, тогда градусники показывали +3°C, сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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Также рекорды в последний день новогодних каникул были побиты в Ветлуге (+1,9°C, предыдущий — +1,6°C в 1983 году), Юрьевце (+2,9°C, предыдущий — +2,8°C в 2005 году), Лукоянове (+3,1°C, предыдущий — +1,9°C в 2005 году) и еще 23 городах России.

По данным Гидрометцентра, в Нижнем Новгороде с четверга по воскресенье температура воздуха будет держаться около +1°C. Со следующей недели ожидается похолодание до -3°C днем и -7°C ночью.

Елена Ковалева