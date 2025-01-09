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На Кубани в 2024 году открыли 42 электрозарядные станции

В 2024 году на Кубани появились 42 новые электрозарядные станции, расположенные в 19 муниципалитетах региона. Проект реализовали в рамках федеральной программы, направленной на развитие инфраструктуры для электромобилей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как отметил врио краевого министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник, успешная реализация программы способствует созданию комфортных условий для владельцев электромобилей. Он также добавил, что появление новых станций стимулирует рост популярности экологически чистого транспорта.

Новые точки зарядки появились в Краснодаре, Сочи, Армавире, Геленджике, Анапе, Апшеронске, Новороссийске и Горячем Ключе, а также в Темрюкском и Мостовском районах. Развитие инфраструктуры для электротранспорта в регионе началось в 2023 году, когда было установлено 66 зарядных станций.

Всего на Кубани функционируют уже 197 зарядных станций.

Нурий Бзасежев

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