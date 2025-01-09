В Краснодаре модернизировали восемь котельных и обновили теплотрассы

В 2024 году в Краснодаре завершили ремонтно-профилактические работы на всех котельных к началу отопительного сезона. Специалисты модернизировали восемь котельных, а теплоснабжающие организации заменили и отремонтировали свыше 5 км тепловых сетей, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Краснодартеплосеть» провела работы на 11 котельных, устранив неисправности основного и вспомогательного оборудования. Также обновили 1229 метров трубопроводов и заменили 2822 метра тепловой изоляции.

На финальной стадии находится строительство новой котельной мощностью 100 Гкал/час, которая обеспечит теплом ул. Константиновскую и поселок Плодородный.

Нурий Бзасежев