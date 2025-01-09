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В Сочи обновят почти 26 км инженерных сетей в 2025 году

В 2025 году в Сочи планируют обновить около 26 км инженерных сетей, что вдвое превышает показатель прошлого года. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам градоначальника, проведенные работы уже позволили повысить надежность систем тепло- и водоснабжения. Вместе с тем количество жалоб на горячую линию по вопросам обеспечения тепла снизилось на 20% по сравнению с прошлым отопительным сезоном.

Кроме того, «Водоканал» сократил потери воды на сетях и модернизировал резервуары чистой воды в Адлерском и Лазаревском районах.

Всего на Кубани в 2024 году обновили более 385 км водопроводных сетей. На эти цели выделили 2,3 млрд руб.

Нурий Бзасежев

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