В Сочи обновят почти 26 км инженерных сетей в 2025 году

В 2025 году в Сочи планируют обновить около 26 км инженерных сетей, что вдвое превышает показатель прошлого года. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам градоначальника, проведенные работы уже позволили повысить надежность систем тепло- и водоснабжения. Вместе с тем количество жалоб на горячую линию по вопросам обеспечения тепла снизилось на 20% по сравнению с прошлым отопительным сезоном.

Кроме того, «Водоканал» сократил потери воды на сетях и модернизировал резервуары чистой воды в Адлерском и Лазаревском районах.

Всего на Кубани в 2024 году обновили более 385 км водопроводных сетей. На эти цели выделили 2,3 млрд руб.

Нурий Бзасежев