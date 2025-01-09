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Глава СКР потребовал возбудить дело о нарушении прав дольщика в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителя Сочи, лишившегося квартиры и денег из-за махинаций. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, пострадавший приобрел квартиру на ул. Яна Фабрициуса в Сочи. Строительство многоэтажки началось в 2013 году. Жилые помещения продавались по доверенности, оформленной на фиктивного собственника здания и земельного участка.

Позже застройщика признали банкротом, а суд аннулировал договор купли-продажи. В результате дольщик потерял квартиру, вложенные средства ему не вернули, а объект реализовали третьим лицам.

В Следственном комитете отметили, что ранее по делу был вынесен приговор, но права пострадавшего до сих пор не восстановлены.

Нурий Бзасежев

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