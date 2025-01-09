Петербуржцам пообещали облачность, осадки и небольшую оттепель 9 января

В Петербурге 9 января будет облачная погода, ожидаются осадки и легкая оттепель. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сегодня к берегам Невы с запада потянутся облачные поля атмосферных фронтов очередного, ненастного североатлантического циклона»,— пояснил синоптик.

Это принесет в город облачность и осадки: снег, мокрый снег. На дорогах будет гололедица, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Температура воздуха — от 0 до +2 градусов. Ветер юго-западный, его скорость составит около 4-9 метров в секунду.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге действует «желтый» уровень опасности из-за мокрого снега и гололеда.

Дарья Астанина