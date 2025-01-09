Курское «Динамо» победило омский «Нефтяник» в домашнем матче

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» обыграл омский «Нефтяник» в рамках регулярного чемпионата премьер-лиги со счетом 64:52 (9:9, 22:12, 14:12, 19:19). Встреча прошла на временной домашней арене курянок в Туле 8 января.

Фото с матча между курским «Динамо» и «Нефтяником»

Фото: ЖБК «Динамо»

Самыми результативными игроками «Динамо» стали Марина Голдырева (16 очков), Киара Линскенс (12 очков и восемь подборов) и Жасмин Томас (десять очков и четыре передачи).

По итогам матча курская команда опустилась со второго на третье место турнирной таблицы с 28 очками. «Нефтяник» занимает предпоследнее, десятое, место с 21 очком.

Это вторая победа курянок в 2025 году. 4 января они обыграли одноклубниц из Москвы дома со счетом 86:60.

Следующую встречу курская команда проведет в Туле 12 января, она сразится с красноярским «Енисеем». Соперник «Динамо» находится на шестом месте турнирной таблицы с 26 очками.

Алина Морозова