В Магнитогорске осужден военный за нападение на знакомого и угрозы следователю

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который во время отпуска ранил ножом знакомого и оскорбил следователя. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в марте 2024 года в квартире дома по улице Бехтерева в Магнитогорске пьяный младший сержант во время отпуска «на почве личных неприязненных отношений» дважды ударил ножом знакомого. Ранение было квалифицировано как легкий вред здоровью.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровья). 17 мая следователь военного следственного отдела проверял показания на месте преступления с участием потерпевшего. Находившийся рядом фигурант, «испытывая неприязнь к следователю», начал угрожать ему насилием, бросил в сотрудника СК бутылку с пивом и публично оскорбил.

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 296 (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования), ст. 319 (оскорбление представителя власти) и по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Приговор не вступил в законную силу.