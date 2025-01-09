Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура проверит задержку рейса Сочи — Египет на десять часов

Уральская транспортная прокуратура инициировала проверку после десятичасовой задержки рейса из Сочи в Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Рейс должен был вылететь 8 января в 15:00, но был перенесен на 9 января в 01:30. Авиакомпания «Уральские авиалинии» не раскрыла причины задержки.

После жалоб в соцсетях пассажирам предоставили горячее питание и размещение в гостинице. Прокуратура оценит соблюдение закона о защите прав потребителей при авиаперевозках.

Ранее стало известно, что авиакомпания Flydubai продлила запрет на выполнение рейсов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды до 22 января.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...