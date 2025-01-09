Прокуратура проверит задержку рейса Сочи — Египет на десять часов

Уральская транспортная прокуратура инициировала проверку после десятичасовой задержки рейса из Сочи в Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Рейс должен был вылететь 8 января в 15:00, но был перенесен на 9 января в 01:30. Авиакомпания «Уральские авиалинии» не раскрыла причины задержки.

После жалоб в соцсетях пассажирам предоставили горячее питание и размещение в гостинице. Прокуратура оценит соблюдение закона о защите прав потребителей при авиаперевозках.

Ранее стало известно, что авиакомпания Flydubai продлила запрет на выполнение рейсов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды до 22 января.

Нурий Бзасежев