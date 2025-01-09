Полиция опровергла смертельное избиение ребенка в Северном районе Ростова

В донской полиции опровергли распространившуюся в СМИ информацию о якобы погибшим в результате избиения неизвестными 10-летнем ребенке в Ростове. Пресс-служба ГУ МВД по региону назвала эти данне не соответствующими действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Накануне некоторые порталы со ссылкой на «источник» писали о том, что на ребенка напали двое 16-летних подростков в Северном микрорайоне города. Пострадавшего якобы госпитализировали и готовили к операции, но не успели провести ее.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что часть домов в центре города осталась без света. Кроме того, накануне 25 зданий в Суворовском мкр отключили от теплоснабжения из-за аварии.

Дмитрий Ковалевский