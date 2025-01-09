РФС предложил помощь в ликвидации ЧС на черноморском побережье

Российский футбольный союз (РФС) выразил готовность поддержать Краснодарский край в устранении последствий чрезвычайной ситуации на черноморском побережье. Представители РФС связались с краевым министерством экономики через специальную горячую линию для бизнеса и предпринимателей, запущенную 4 января, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Сейчас совместно с футбольным союзом обсуждаются детали предоставления помощи. Ранее несколько компаний уже заявили о готовности предоставить технику, средства защиты и жилье для волонтеров на безвозмездной основе.

Министерство экономики Краснодарского края назначило ответственного сотрудника, который координирует взаимодействие и отвечает на вопросы по линии помощи.

Вечером 8 января стало известно, что с побережья Анапы и Темрюкского района Кубани вывезли более 139 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта. Маломерными судами МЧС России и Морспасслужбы обследованы 300 кв. км акватории. Спасено около 5,7 тыс. птиц.

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня объявили на Кубани из-за разлива мазута, вызванного крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. Инцидент привел к загрязнению акватории, побережья и гибели животных.

Нурий Бзасежев