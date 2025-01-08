В ГАИ Челябинской области предупредили автомобилистов об ухудшении погоды

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила водителей о ухудшении погодных условий. В горно-заводской зоне региона идут снегопады, что может привести к гололедице на дорогах, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Челябинского гидрометцентра, днем 8 января будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой или умеренный снег, слабые метели, местами изморозь и гололедица. Температура воздуха днем будет от минус 3 до минус 8. Ночью будет облачно. Температура воздуха в некоторых районах Челябинской области понизится до 25 градусов. В горах будет теплее — до минус 14-ти

Автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и выбирать комфортную скорость. Также необходимо включать ближний свет и противотуманные фары для повышения видимости в условиях плохой погоды. В случае сильного снегопада на трассе следует использовать аварийные сигналы.